Ромелу Лукаку: «Уход из «Интера» был ошибкой. В Англии я понял, насколько важен этот клуб»

Теги Интер Челси премьер-лига Англия серия А Италия Ромелу Лукаку Футбол

Ромелу Лукаку назвал ошибкой переход из «Интера» в «Челси» в 2021 году.

«Самый большой вызов в моей карьере будет сейчас, в этом сезоне. Уйти было ошибкой.

Теперь я счастлив носить форму «Интера». Команда знает, что нам нужно делать, это будет большой вызов.

В прошлом сезоне, когда я был в Англии, я понял, насколько важен «Интер». Статус клуба в международном масштабе улучшается», – сказал нападающий во время презентации новой формы «Интера».

Лукаку сделает «Интер» сильнее против топ-клубов. Но какой ценой?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные