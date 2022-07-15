Ромелу Лукаку: «Уход из «Интера» был ошибкой. В Англии я понял, насколько важен этот клуб»

назвал ошибкой переход из «Интера» в в 2021 году.

«Самый большой вызов в моей карьере будет сейчас, в этом сезоне. Уйти было ошибкой.

Теперь я счастлив носить форму «Интера». Команда знает, что нам нужно делать, это будет большой вызов.

В прошлом сезоне, когда я был в Англии, я понял, насколько важен «Интер». Статус клуба в международном масштабе улучшается», – сказал нападающий во время презентации новой формы «Интера».

Лукаку сделает «Интер» сильнее против топ-клубов. Но какой ценой?