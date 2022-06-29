«Интер» арендовал Лукаку у «Челси» до лета 2023 года

вернулся в из «Челси».

Миланцы арендовали 29-летнего форварда сборной Бельгии на сезон-2022/23.

Сообщалось, что за аренду Ромелу лондонский клуб получит 8 млн евро, а опции выкупа у «Интера» не будет. Лукаку снизил зарплату на 30% ради аренды в итальянский клуб – с 10 до 7 млн фунтов в год после налогов.

Лукаку выступал за «Интер» с 2019 по 2021 год. Прошлым летом он был продан в «Челси» за 115 млн евро.

В минувшем сезоне 29-летний нападающий забил 15 голов в 44 матчах за во всех турнирах. Его статистика – здесь.

Лукаку возвращается в «Интер»: снизил зарплату на 30% и даже заплакал от радости