Бабаев о Fan ID: «Пустой фан-сектор – самое большое разочарование от матча с «Уралом». Надеемся, что результаты и красивая игра будут возвращать болельщиков»

Генеральный директор высказался о том, что фанаты бойкотируют матчи из-за Fan ID.

– Уже с третьего тура на пяти стадионах введут систему Fan ID, на «ВЭБ Арене» она заработает со следующего года. Как вы к ней относитесь?

– Вы все сами могли видеть в первом туре. Лично у меня самое большое разочарование от матча [с ] – это наш пустой фан-сектор. Очень тоскливо смотреть футбол без сильной шумовой поддержки и энергетики, которую обеспечивает фанка. Да и команде не хватало нашего 12-го игрока.

Такую атмосферу сложно назвать футбольной. Например, в доковидном сезоне-2019/20 первый тур посетило более 180 тысяч человек, а в этот раз чуть больше 60-ти.

Надеемся, что хорошие результаты и красивая игра команды будут возвращать болельщиков на футбол. Мы в свою очередь проделываем большую работу по улучшению уровня сервиса на стадионе и того, что окружает непосредственно футбольный матч. Мы понимаем, что матчдэй – это не только 90 минут футбола, это гораздо больше – это интересный досуг до матча, в перерыве и после.

На каждом матче мы обязательно делаем развлекательную программу с концертами, конкурсами и прочими активностями. Мы уверены, что каждый болельщик найдет себе активность по душе. Поэтому, пользуясь случаем, хочу пригласить всех на ближайшие домашние матчи команды и очень надеюсь, что парни и девушки с фанатки тоже рано или поздно вернутся на свой родной сектор», – сказал .