Робертсон о хейте в соцсетях: «В твиттере слишком много негатива. Когда люди желают тебе травмы, завершения карьеры, говорят гадости о семье – это ненормально»

Эндрю Роберстон высказался о хейте в адрес футболистов в социальных сетях.

Защитник «Ливерпуля» вспомнил о негативных комментариях после поражения от «Наполи» (0:2) в группе Лиги чемпионов в 2019 году.

«Я хотел удалить твиттер. Я не хотел деактивировать аккаунт, но в итоге я его деактивировал и вызвал эту огромную драму, которая, очевидно, стала для меня катастрофой.

Но знаете, в то время я чувствовал, что в твиттере было слишком много негатива. Я по-прежнему считаю, что твиттер может быть скорее негативным, чем позитивным.

После игры с «Наполи» там было много ненависти. Люди обрушились на нас. Это неотъемлемая часть футбола, но почему это так? Почему это приемлемо?

Я не возражаю, если после наших ошибок люди будут говорить: «Это стоило нам игры». Но когда они переходят на личности, или желают, чтобы ты получил травму, которая может привести к окончанию карьеры, или начинают говорить гадости о членах семьи – что бывало у некоторых парней, – это ненормально», – сказал защитник в интервью The Athletic.