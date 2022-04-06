Робертсон о брошенных в него зажигалках фанатами «Бенфики»: «Возможно, это поможет им бросить курить»

обратился к фанатам «Бенфики», бросавшим в него различные предметы.

Шотландец помог «Ливерпулю» обыграть лиссабонскую команду в гостях в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (3:1).

В концовке игры в 28-летнего защитника перед исполнением углового с трибун полетели посторонние предметы, в том числе зажигалки.

«В меня летели и зажигалки – возможно, это поможет этим людям бросить курить.

Нужно искать везде позитив. Мы часто были свидетелями, когда в людей прилетали посторонние предметы, к счастью, они упали рядом со мной и не попали.

Болельщики расстроены в концовке игры, но нельзя бросать на поле предметы. Это может нанести травму. Мне хотелось поскорее исполнить угловой и выбраться оттуда», – признался Робертсон.