Жена Фабиньо о параде «Ливерпуля»: «Есть вещи, которые за нефть не купить»

Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия болельщики Фабиньо соцсети Футбол

Жена Фабиньо высказалась о параде, который провел «Ливерпуль» в честь двух выигранных трофеев.

Вчера «Ливерпуль» отмечал победы в Кубке Англии и Кубке английской лиги с болельщиками.

«Мы – «Ливерпуль», это значит гораздо больше! Увидимся в следующем сезоне, красная семья. Спасибо за вашу поддержку. Есть такие вещи, которые не купить за нефть», – написала Ребека Таварес, опубликовав фото с парада «Ливерпуля».

Затем она добавила: «Сейчас мое хобби – это чтение хейтерских комментариев под моими твитами. Правда причиняет боль!!!»

Напомним, «Ливерпуль» занял 2-е место в чемпионате Англии, на очко отстав от «Манчестер Сити».

Парад «Ливерпуля» после победы в Кубке Англии и Кубке английской лиги

Парад «Манчестер Сити» после победы в АПЛ

Фото: REUTERS/Phil Noble, Hannah Mckay

Тысячи фанатов, кубки и счастливые игроки – это парад «Ливерпуля» после финала ЛЧ. Так, а они точно проиграли?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные