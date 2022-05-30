Жена Фабиньо о параде «Ливерпуля»: «Есть вещи, которые за нефть не купить»

Жена Фабиньо высказалась о параде, который провел «Ливерпуль» в честь двух выигранных трофеев.

Вчера «Ливерпуль» отмечал победы в Кубке Англии и Кубке английской лиги с болельщиками.

«Мы – «Ливерпуль», это значит гораздо больше! Увидимся в следующем сезоне, красная семья. Спасибо за вашу поддержку. Есть такие вещи, которые не купить за нефть», – написала Ребека Таварес, опубликовав фото с парада «Ливерпуля».

Затем она добавила: «Сейчас мое хобби – это чтение хейтерских комментариев под моими твитами. Правда причиняет боль!!!»

Напомним, «Ливерпуль» занял 2-е место в чемпионате Англии, на очко отстав от .

Парад «Ливерпуля» после победы в Кубке Англии и Кубке английской лиги

Парад «Манчестер Сити» после победы в АПЛ

Фото: REUTERS/Phil Noble, Hannah Mckay

Тысячи фанатов, кубки и счастливые игроки – это парад «Ливерпуля» после финала ЛЧ. Так, а они точно проиграли?