«Мы с Клаудиньо готовы и дальше доказывать своей игрой, что «Зенит» – клуб номер один в России». Малком о продлении контрактов

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Малком высказался о продлении контракта с «Зенитом». 

После матча Мир РПЛ против «Крыльев Советов» (3:0) Малком продлил соглашение с петербургским клубом еще на три года. Также контракт с сине-бело-голубыми продлил Клаудиньо – на два года. 

– Вы с Клаудиньо продлили контракты с «Зенитом». Как вы это прокомментируете?

– Мы продлили контракты после матча. Единственная эмоция – это большое счастье. Хочется выразить слова благодарности всем – тренерскому штабу, руководству, болельщикам.

Мы с Клаудиньо готовы и дальше доказывать своей игрой, что «Зенит» – клуб номер один в России, – сказал полузащитник.

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