Малком высказался о продлении контракта с «Зенитом».
После матча Мир РПЛ против «Крыльев Советов» (3:0) Малком продлил соглашение с петербургским клубом еще на три года. Также контракт с сине-бело-голубыми продлил Клаудиньо – на два года.
– Вы с Клаудиньо продлили контракты с «Зенитом». Как вы это прокомментируете?
– Мы продлили контракты после матча. Единственная эмоция – это большое счастье. Хочется выразить слова благодарности всем – тренерскому штабу, руководству, болельщикам.
Мы с Клаудиньо готовы и дальше доказывать своей игрой, что «Зенит» – клуб номер один в России, – сказал полузащитник.