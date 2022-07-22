Малком высказался о продлении контракта с «Зенитом».

После матча Мир против «Крыльев Советов» (3:0) продлил соглашение с петербургским клубом еще на три года. Также контракт с сине-бело-голубыми продлил Клаудиньо – на два года.

– Вы с Клаудиньо продлили контракты с «Зенитом». Как вы это прокомментируете?

– Мы продлили контракты после матча. Единственная эмоция – это большое счастье. Хочется выразить слова благодарности всем – тренерскому штабу, руководству, болельщикам.

Мы с готовы и дальше доказывать своей игрой, что – клуб номер один в России, – сказал полузащитник.