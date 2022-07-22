«Зенит» пробил 2 пенальти к 12-й минуте игры с «Крыльями»: за игру рукой Коваленко и фол на Малкоме

«Зенит» дважды пробил пенальти в начале матча Мир РПЛ с «Крыльями Советов».
На 5-й минуте голкипер самарцев Иван Ломаев отбил удар Андрея Мостового с точки, но хавбек «Зенита» сам добил мяч в сетку.
Этот 11-метровый удар был назначен за нарушение хавбека Александра Коваленко, сыгравшего рукой, когда полузащитник петербуржцев Клаудиньо пытался обработать мяч в штрафной.
На 12-й минуте хавбек «Зенита» Далер Кузяев реализовал второй пенальти. Его назначили за фол полузащитника «Крыльев» Дениса Якубы, сбившего Малкома в штрафной.
Главный арбитр игры – Артем Чистяков.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.