«Зенит» пробил 2 пенальти к 12-й минуте игры с «Крыльями»: за игру рукой Коваленко и фол на Малкоме

Теги Зенит Крылья Советов премьер-лига Россия судьи Далер Кузяев Денис Якуба Артем Чистяков Малком Андрей Мостовой Клаудиньо Иван Ломаев Александр Коваленко Футбол

«Зенит» дважды пробил пенальти в начале матча Мир РПЛ с «Крыльями Советов».

На 5-й минуте голкипер самарцев Иван Ломаев отбил удар Андрея Мостового с точки, но хавбек «Зенита» сам добил мяч в сетку.

Этот 11-метровый удар был назначен за нарушение хавбека Александра Коваленко, сыгравшего рукой, когда полузащитник петербуржцев Клаудиньо пытался обработать мяч в штрафной.

На 12-й минуте хавбек «Зенита» Далер Кузяев реализовал второй пенальти. Его назначили за фол полузащитника «Крыльев» Дениса Якубы, сбившего Малкома в штрафной.

Главный арбитр игры – Артем Чистяков.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные