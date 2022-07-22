«Зенит» пробил 2 пенальти к 12-й минуте игры с «Крыльями»: за игру рукой Коваленко и фол на Малкоме

«Зенит» дважды пробил пенальти в начале матча Мир с «Крыльями Советов».

На 5-й минуте голкипер самарцев Иван Ломаев отбил удар Андрея Мостового с точки, но хавбек сам добил мяч в сетку.

Этот 11-метровый удар был назначен за нарушение хавбека Александра Коваленко, сыгравшего рукой, когда полузащитник петербуржцев Клаудиньо пытался обработать мяч в штрафной.

На 12-й минуте хавбек «Зенита» реализовал второй пенальти. Его назначили за фол полузащитника Дениса Якубы, сбившего в штрафной.

Главный арбитр игры – Артем Чистяков.

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