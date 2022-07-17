Хомуха о бразильцах «Зенита» против «Химок»: «Когда речь идет о коллективной обороне, многие из них недорабатывают»

оценил ничью «Зенита» с «Химками» (1:1) в 1-м туре Мир .

– Почему «Зенит» упустил победу? Недооценил соперника. играли от обороны, защищались большой группой игроков, поэтому возможностей для взятия ворот у «Зенита» было не так много. «Химки» очень хорошо, организованно сыграли в этом матче.

– Кто виноват в голе Мирзова?

– Это коллективная ответственность. Группа игроков «Зенита» не действовала соответствующим образом в районе штрафной площади и без сопротивления позволила Мирзову нанести удар. Ближе всех был Ерохин – он должен был выйти на игрока и не дать ему возможность пробить.

– Есть ли претензии по игре к бразильцам «Зенита»?

– В атаке они действовали достаточно хорошо, но когда речь идет о коллективной обороне, то очень многие из них недорабатывают.

Родригао? Когда играешь первый матч, то сложно добиться какой-то сыгранности, – сказал экс-игрок .