Чалов поспорил с Геничем на 13 очков по «гол+пас» в сезоне РПЛ. Комментатор «Матч ТВ» придет на игру ЦСКА в футболке «Спартака», если проиграет

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия ВЭБ Арена Константин Генич Денис Казанский Нобель Арустамян игровая форма Дмитрий Шнякин Матч ТВ Федор Чалов стиль ахахаха Футбол

Федор Чалов поспорил с Константином Геничем на голы и пасы в сезоне.

Нападающий ЦСКА и комментатор «Матч ТВ» в эфире «Коммент.Шоу» заключили пари на то, что футболист наберет 13 баллов по системе «гол+пас» в Мир РПЛ в сезоне-2022/23. Если меньше – выиграл Генич. 

«Ты мне подгоняешь из вашей коллекции (у Федора с братом Даниилом есть свой мерч – прим. Sports.ru) две худи и три майки.

На всю нашу бригаду (на Нобеля Арустамяна, Дениса Казанского и Генича – прим. Sports.ru), кроме Дмитрия Шнякина, делаешь майки. А я тебе что должен буду?» – сказал Генич. 

Чалов после подсказки Арустамяна предложил Геничу прийти на матч ЦСКА на «ВЭБ Арене» в футболке «Спартака».

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