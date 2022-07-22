Чалов поспорил с Геничем на 13 очков по «гол+пас» в сезоне РПЛ. Комментатор «Матч ТВ» придет на игру ЦСКА в футболке «Спартака», если проиграет

поспорил с на голы и пасы в сезоне.

Нападающий ЦСКА и комментатор в эфире «Коммент.Шоу» заключили пари на то, что футболист наберет 13 баллов по системе «гол+пас» в Мир в сезоне-2022/23. Если меньше – выиграл Генич.

«Ты мне подгоняешь из вашей коллекции (у Федора с братом Даниилом есть свой мерч – прим. Sports.ru) две худи и три майки.

На всю нашу бригаду (на Нобеля Арустамяна, Дениса Казанского и Генича – прим. Sports.ru), кроме Дмитрия Шнякина, делаешь майки. А я тебе что должен буду?» – сказал Генич.

Чалов после подсказки Арустамяна предложил Геничу прийти на матч ЦСКА на «ВЭБ Арене» в футболке .

Наконец-то! Наши игроки сделали мерч с футбольными цитатами