«Рубин» предложил Геничу прокомментировать матч со «Спартаком» на любой из клубных площадок

с юмором отреагировал на ситуацию вокруг Константина Генича и «Спартака».

Ранее комментатор рассказал, что как минимум до конца сезона не будет работать на матчах красно-белых: «Может, и дольше. Клуб высказал такое пожелание, и сам не хочу».

«Учитывая новости об отстранении от комментирования матчей «Спартака», готовы протянуть ему руку помощи и предоставить любую из наших доступных площадок для проведения аудио-трансляции нашей следующей игры против … , – написал казанский клуб в телеграме.

«Рубин» сыграет со «Спартаком» в гостях. Матч состоится 16 апреля и начнется в 19:00 по московскому времени.