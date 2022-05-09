Константин Генич: «В «Спартаке» Федотова сложно представить, его футбол далек от того, что ждут болельщики»

не советует тренеру «Сочи» Владимиру Федотову уходить в московские клубы.

«В последнее время много разговоров, что Федотову пора возглавить какой-то большой клуб, но «Сочи» при этом тренере сам становится серьезной силой в . Команда взяла четыре очка в играх с – никто в лиге таким результатом похвастать не может.

Борис Ротенберг уже сказал, что Федотов останется на следующий сезон. Думаю, тренеру не откажут в приобретении новых игроков, так что может стать еще сильнее. История южан пишется на наших глазах. В прошлом сезоне впервые вышли в еврокубки, сейчас наверняка будут в тройке, есть отличные шансы на серебро.

Зачем сейчас Федотову куда-то уходить? В «Сочи» у него полное доверие со стороны руководства, отличные условия и окружение единомышленников. Будет ли у него что-то подобное в большом московском клубе? В ЦСКА своя атмосфера и управленческая вертикаль. В постоянно меняются концепции развития, сложно понять, кто из руководства за что отвечает.

В Федотова сложно представить, его футбол далек от того, что ждут болельщики. Тренеру важно работать в комфортных условиях, сегодня они у Федотова в «Сочи» есть. В конце концов, «Сочи» опережает три московских клуба и может обойти на финише. Видимого стимула для перехода у Федотова нет. Если только повысить свой статус и получить более выгодный контракт», – сказал комментатор .

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