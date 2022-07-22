Родригао: «В Бразилии не всегда чувствуешь себя так же безопасно, как в России. Допоздна лучше не задерживаться на улице»

рассказал о Бразилии и поделился воспоминаниями о детстве.

– Вы родом из города Бразилиа. Ощущаете себя столичным жителем?

– Родился я действительно в столице, но рос, по сути, уже не там. В этом смысле родными городами могу считать Белу-Оризонти и Минас-Жерайс, откуда моя жена. Называть себя столичным жителем на сто процентов не могу.

– Вы производите впечатление не самого улыбчивого человека, что для бразильца не совсем типично. Или это обманчивое ощущение?

– Не скажу, что вам показалось, потому что и сам могу назвать себя чуть-чуть робким. Но это объясняется, например, тем, что у меня строгий отец, и, соответственно, воспитание было строгим.

В целом, конечно же, люблю шутить, смеяться, но не на работе. Когда я на поле – тренируюсь или играю, – мне привычнее быть сконцентрированным. Ну, а в свободное время бываю веселым гораздо чаще.

– Если не секрет, в чем проявлялась строгость отца?

– Он всегда был борцом: преодолевал трудности, чтобы добиться того, чего хотел. И обычно добивался.

Отчасти такой характер можно объяснить его детством – дедушка в силу разных обстоятельств не всегда мог быть рядом с отцом. Более того, папа рано потерял своего отца. А их при этом было пятеро детей. Надо было помогать семье, много работать.

Что касается моего воспитания, то это были скорее бытовые вещи: не поздно возвращаться домой, раньше ложиться спать.

Но это тоже все объяснимо. В Бразилии, к сожалению, не всегда чувствуешь себя так же безопасно, как в России. Неприятности вполне могут поджидать тебя на улице, потому что там слоняются разные подозрительные личности. Допоздна лучше не задерживаться. Отец этого и требовал.

Еще – чтобы я не опаздывал в школу, нормально учился. Конечно, он мог и голос повысить. К примеру, если я что-то вытворял дома. По большому счету, в этом нет ничего особенного, но вполне можно сказать, что отец был строг, – сказал защитник .