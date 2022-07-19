Гирано Керк: «Похвалю российский футбол – в обороне действуют намного лучше, в Нидерландах играют в открытый футбол. Лучшая защита – у «Зенита»

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Гирано Керк считает оборонительную игру «Зенита» лучшей в Мир РПЛ.

«Обычно я забиваю больше за сезон. Конечно, недоволен статистикой, есть над чем работать. Прошедший сезон для меня как основа, теперь мне уже есть с чем сравнить. В новом чемпионате однозначно нужно играть лучше.

Не сказал бы, что в России тяжелее забивать. Но я даже похвалю российский футбол. Здесь действуют в обороне намного лучше.

В Нидерландах играют в более открытый футбол, а в России все больше думают о результате.

Из всех команд, с кем играл в РПЛ, лучшая оборона у «Зенита», – сказал нападающий «Локомотива».

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