Мелкадзе о переходе Бакаева в «Зенит»: «Вина «Спартака», однозначно. Он стал лучшим ассистентом, выходя на замену»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Зелимхан Бакаев Георгий Мелкадзе Матч ТВ Сочи Футбол

Георгий Мелкадзе винит «Спартак» в переходе Зелимхана Бакаева в «Зенит».

– Чья вина в том, что «Спартак» не удержал Бакаева?

– Клуба, однозначно.

– Ты с ним разговаривал? Он хотел остаться?

– Сто процентов.

– У него получится в «Зените»?

– Железобетонно. У него такая же история [как у меня]. Где ему давали игровое время, везде он показывал. Даже выходя на замену в «Спартаке», стал лучшим ассистентом.

– За кого болел в Суперкубке?

– Понятное дело, за «Спартак». Я воспитанник клуба. В «Зените» мне, кроме Зели, болеть не за кого, – сказал нападающий «Сочи».

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