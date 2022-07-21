Родригао о «Зените»: «Гранд российского и мирового футбола. Надеюсь, буду соответствовать высочайшим стандартам клуба»

Родригао считает «Зенит» грандом мирового футбола.
– Что для вас значит переход в «Зенит»?
– Это очень важный шаг вперед, который я давно хотел совершить, он много значит для меня. Я перешел в большой клуб, гранд российского и мирового футбола. Надеюсь, что буду соответствовать высочайшим стандартам «Зенита», смогу оправдать все ожидания и вписать свое имя в историю клуба.
– За неделю до вашего перехода игроком «Зенита» стал ваш бывший одноклубник Матео Кассьерра. Была ли у вас возможность поговорить с ним? Что он успел вам рассказать?
– Конечно, мы созвонились, и я обо всем расспросил его. Матео рассказал много хорошего – о клубной инфраструктуре, о крутых профессионалах в тренерском штабе и в раздевалке команды. Сказал, в «Зените» все на высшем уровне. Мне было важно услышать это от него! – сказал новичок сине-бело-голубых.
Родригао – лучший страхующий защитник РПЛ. Он неплох в борьбе и пасует лучше Чистякова и Ловрена