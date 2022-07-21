Родригао: «Россия очень красивая, это стало приятным сюрпризом. Удивили сочинские пляжи без песка – в Бразилии к такому не привыкли»

Защитник объяснил выбор номера, а также высказался о России.

– Вы выбрали 55-й номер. С чем это связано?

– Вообще, этот выбор идет от номера 5, моего любимого. В «Зените» он уже занят Вильмаром Барриосом, и я решил взять 55-й, чтобы в нем было целых две пятерки. Это счастливое для меня число, с самого детства, и надеюсь, что оно принесет мне удачу в «Зените».

– Вы приехали в Россию прошлым летом. Что больше всего удивило в новой стране?

– Пожалуй, все! Для меня стало приятным сюрпризом то, что Россия очень красивая и разная, с такой непохожей на бразильскую культурой.

Удивили сочинские пляжи, на которых нет песка, – ​к такому люди в Бразилии точно не привыкли! И совершенно непонятный язык… – сказал Родригао.