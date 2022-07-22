признал, что хотел остаться в после окончания срока аренды из ЦСКА.

– 30 июня закончилось арендное соглашение с «Базелем». У нас сложилось впечатление, что ты хотел остаться в Европе, а не возвращаться в Россию. Это так?

– Ну, в российском футболе сейчас нелегкое время. Там – еврокубки... Ради этого стоило остаться. Но я понимаю, что нужен ЦСКА. На самом деле, у меня не было плохих вариантов.

Я рад, что и «Базель» хотел, чтобы я остался, и что ЦСКА решил меня вернуть. Думаю, сейчас любой российский футболист на вес золота.

– После твоего ухода пресс-служба «Базеля» заявляла, что пытаются тебя вернуть. Сейчас эта история закрыта? У них еще есть желание?

– Это нужно спрашивать у «Базеля» и в первую очередь у , – сказал нападающий московского клуба.