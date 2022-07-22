Чалов о жизни в Швейцарии: «До Германии 10 минут на машине – а цены на продукты в 2-3 раза ниже. Но не знал про ограничения по ввозу, платил штраф за перевес»

Форвард ЦСКА Федор Чалов после полугода в рассказал о жизни в Швейцарии.

– Что делал в Швейцарии в свободное время?

– Когда были выходные, мы ездили по стране. Посещали разные озера, которые смотрели во всяких YouTube-каналах о путешествиях. Когда смотришь все на видео, думаешь: ну, это просто красивая картинка... Но вживую все оказывается гораздо круче! Очень классные виды, я был в шоке.

– Место, которое тебя больше всего поразило?

– В Люцерне есть один отель – посмотрите у меня в Telegram-канале, там нереально красиво! Везде сумасшедшие виды. Просто класс!

Единственное, от Базеля надо ехать до всех мест часа три... С другой стороны, три часа – и ты в Альпах. Спустился, еще час проехал на машине (ее предоставил клуб), и ты уже совсем в другой Швейцарии.

– В Швейцарии огромные штрафы за превышение скорости.

– Знаете, там вообще не хочется гонять. Все «на спокухе» ездят – без агрессии, как у нас. В Москве, пока доедешь до базы, с ума можно сойти успеть!

– Но то, что Швейцария – одна из самых дорогих стран Европы, прочувствовал?

– Это правда, но так как я жил в Базеле, мне сразу подсказали покупать продукты в Германии. До нее 10 минут на машине, а цены там в 2-3 раза ниже. Пакет молока в Швейцарии стоит 4 евро, а в Германии – 1,5.

Единственная проблема: на границе есть ограничения по ввозу продуктов в страну. Например, на человека – не более килограмма мяса. То же самое с молоком, алкоголем и всем остальным. Я об этом не знал.

Однажды останавливают полицейские: «Сколько килограммов мяса везете?» У нас было четыре килограмма на двоих. Они достали все продукты, начали проверять.

Оказалось, перевес – пришлось платить штраф. Кажется, 100 евро. Лишнее мясо пришлось оставить, так как его требовалось задекларировать еще на 100 евро сверху. Больше в Германию не ездили!

Катались во Францию – там не было такого полицейского поста, все намного проще.

– К чему сложнее всего было привыкнуть в Швейцарии?

– Наверное, к языку: почти все разговаривают на немецком и французском. Но на самом деле адаптация прошла довольно легко, потому что в команде хорошо приняли.

Потом с ребятами здесь пообщался – все говорят, что в Европе у футболистов адаптация проходит легче, чем в России. Не знаю почему, – сказал Чалов.