Федор Чалов: «Все так же мечтаю играть в Европе. В топ-5 лигах»

выразил желание перебраться в одну из топ-5 лиг Европы.

Во второй половине прошлого сезона форвард выступал на правах аренды в .

– Говорили, что руководство посчитало — если и уходить из ЦСКА, то в топ-клуб, а не в «Кристал Пэлас». Согласен с этим?

— У каждого свое мнение. Думаю, что поиграть в АПЛ мечтает каждый футболист. Причем в любом клубе.

— У тебя нетипичное мышление для российского футболиста. У всех позиция такая: если уезжать в Европу, то в хороший клуб из топ-5.

— Так думают те, кто не был в этом мире, скажем так. Давайте спросим любого легионера, который играет в России: поехал бы он в «Кристал Пэлас»? Крал уехал, Влашич [в «Вест Хэм»]. Плохо, что ли? Мне кажется, сказка.

Конечно, одно дело, когда ты играешь, другое — когда сидишь. Но я считаю, что в любом случае пробовать надо. Вернуться всегда успеешь.

— У тебя есть ощущение, что в нынешней ситуации ЦСКА тебя отпустит?

— В нынешней – конечно, нет.

— С Федотовым вы этот вопрос не поднимали?

— Мы с ним еще не разговаривали один на один, но он мне дал понять свою позицию. Слушайте, я совершенно не расстроен тем, что остаюсь в России. При этом у меня ничего не меняется — я все так же мечтаю играть в Европе. В топ-5 лигах.

— Если бы ЦСКА сейчас тебя отпустил, ты бы поехал обратно в аренду в «Базель»? Или это уже пройденная история?

— Поехал. Я бы остался там, наверное. Потому что там еврокубки, интересный чемпионат, Европа, – сказал Чалов.