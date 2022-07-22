Федор Чалов: «С русофобией в Швейцарии ни разу не столкнулся. После 24 февраля в «Базеле» меня поддержали»

Форвард ЦСКА Федор Чалов рассказал, как к нему относились в весной.

– Ты переехал первого февраля. С какими трудностями пришлось столкнуться после 24-го?

– Тяжелый момент. В команде меня поддержали. В клубе тоже сразу подошли и спросили по поводу этой ситуации – стоит ли мне давать какие-то интервью. Я сказал, что лучше взять паузу и не провоцировать людей. Они с понимаем отнеслись, отстранили от всех интервью.

Там же еще была история с игрой против киевского «Динамо». Мы вместе с клубом решили, что тоже не стоит накалять обстановку. Мало ли что.

Знаю, много говорили о русофобии... Но я с этим ни разу в Швейцарии не столкнулся. Никаких косых взглядов не было.

– Когда карточки перестали работать, тебя это как-то коснулось?

– У меня вся зарплата была на российской карточке. Приходилось занимать у друга – он сейчас играет в «Лейпциге». Мы как раз рядом жили – он без проблем помог. Я ему еще, правда, не вернул, потому что так и не знаю, как перекинуть деньги.

– Ну и ладно уже.

– Нет-нет, при встрече обязательно верну, ха-ха! – сказал Чалов.