Чалов о Европе: «Любой футболист должен там поиграть. Немного другой мир, особая атмосфера»

Федор Чалов считает, что каждый футболист должен попробовать себя в Европе.

– Ты совсем недавно вернулся из Швейцарии. С какими мыслями уезжал?

– В тот момент я понимал, что играть [в ЦСКА] не буду. А для моего будущего это было необходимо. Начали искать команды, Россию не рассматривали. Было несколько вариантов, лучшим оказался .

– Писали, что тебя звала «Венеция».

– Еще что-то было про «Гранаду» и французский клуб. Но, если честно, конкретики не знаю.

– Почему не рассматривал Россию?

– Мне это не было интересно. Выпала возможность поиграть в Европе – я ей воспользовался.

– Удивился, что после не самых удачных сезонов на тебя был спрос в Европе?

– Ну, сказать, что я был прямо сильно удивлен – точно нет... Думаю, команды, которые меня рассматривали, знали мои сильные стороны. И брали именно за счет них.

– Это тот незакрытый гештальт с Англией?

– Нет. После того как я съездил в Европу, убедился: любой футболист должен там поиграть. Это очень классный опыт! Там особая атмосфера, я очень многому там научился и узнал много нового. Начиная с бытовых вещей – там немного другой мир.

Хотя в футбольном плане не сказал бы, что швейцарская лига сильнее российской. Но стилистика отличается. Там футбол более открытый: менее тактический, атака на атаку, – сказал нападающий , во второй части минувшего сезона выступавший за «Базель».

Федор Чалов: «Все так же мечтаю играть в Европе. В топ-5 лигах»