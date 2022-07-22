Пиняева прооперируют в России, скорее всего. Он пропустит больше полугода

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Полузащитнику «Крыльев Советов» Сергею Пиняеву предстоит операция.

У 17-летнего полузащитника был диагностирован левосторонний спонтанный пневмоторакс, в связи с чем ему необходима операция. При таком диагнозе, как пишет «РБ Спорт», футболист пропустит не менее месяца, а при операционном вмешательстве – больше полугода.

Пиняеву сделают операцию. Вероятнее всего, ее проведут в России – сейчас врачи рассматривают именно такой вариант. Однако пока неизвестно, когда именно состоится операция.

Пневмоторакс – обильное скопление газов или воздуха в плевральной полости, способное привести к нарушению естественной вентиляции легких и газообмена во время дыхания человека.

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