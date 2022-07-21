Лингард близок к переходу в «Ноттингем Форест». Ему дают почти 200 тысяч фунтов в неделю

Экс-хавбек «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард близок к переходу в «Ноттингем Форест».
По данным The Guardian, новичок АПЛ перехватил 29-летнего футболиста у «Вест Хэма» и близок к подписанию контракта с ним. С англичанином уже договорились о соглашении с зарплатой, близкой к 200 тысячам фунтов в неделю.
В среду вечером Лингард прошел медосмотр. Сделку скоро закроют. Отмечается, что, подписав Джесси, «Ноттингем Форест» хочет продемонстрировать амбициозность после возвращения в Премьер-лигу.
У «Вест Хэма» был осторожный оптимизм по поводу возможного возвращения Лингарда. Клуб не хотел платить ему запрашиваемые 180 тысяч фунтов в неделю и считал, что Джесси согласится на зарплату в размере около 150 фунтов в неделю.
Для «Вест Хэма» стало шоком известие о том, что «Ноттингем» готов нарушить структуру зарплат ради Лингарда. Лондонский клуб был готов сделать Джесси самым высокооплачиваемым игроком команды, несмотря на сомнения, связанные с тем, что такое решение вызовет недовольство в раздевалке. «Вест Хэм» надеется, что в последний момент Лингард поменяет решение.
Тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес разочарован, что клуб упустил одну из его главных целей. Он полагает, что Лингард улучшил бы игру его команды в атаке. Именно тренер был главным сторонником подписания контракта с англичанином.
Лингард – воспитанник «Манчестер Юнайтед», в систему клуба он попал в 2000 году. Он покинул манчестерский клуб этим летом в связи с истечением срока контракта. Сейчас он находится в статусе свободного агента.
Статистику 29-летнего футболиста можно изучить здесь.