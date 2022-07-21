Лингард близок к переходу в «Ноттингем Форест». Ему дают почти 200 тысяч фунтов в неделю

Экс-хавбек «Манчестер Юнайтед» близок к переходу в «Ноттингем Форест».

По данным The Guardian, новичок перехватил 29-летнего футболиста у и близок к подписанию контракта с ним. С англичанином уже договорились о соглашении с зарплатой, близкой к 200 тысячам фунтов в неделю.

В среду вечером Лингард прошел медосмотр. Сделку скоро закроют. Отмечается, что, подписав Джесси, хочет продемонстрировать амбициозность после возвращения в Премьер-лигу.

У «Вест Хэма» был осторожный оптимизм по поводу возможного возвращения Лингарда. Клуб не хотел платить ему запрашиваемые 180 тысяч фунтов в неделю и считал, что Джесси согласится на зарплату в размере около 150 фунтов в неделю.

Для «Вест Хэма» стало шоком известие о том, что «Ноттингем» готов нарушить структуру зарплат ради Лингарда. Лондонский клуб был готов сделать Джесси самым высокооплачиваемым игроком команды, несмотря на сомнения, связанные с тем, что такое решение вызовет недовольство в раздевалке. «Вест Хэм» надеется, что в последний момент Лингард поменяет решение.

Тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес разочарован, что клуб упустил одну из его главных целей. Он полагает, что Лингард улучшил бы игру его команды в атаке. Именно тренер был главным сторонником подписания контракта с англичанином.

Лингард – воспитанник , в систему клуба он попал в 2000 году. Он покинул манчестерский клуб этим летом в связи с истечением срока контракта. Сейчас он находится в статусе свободного агента.

Статистику 29-летнего футболиста можно изучить здесь.