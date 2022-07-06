Лингард интересен клубам МЛС и полетит в США на переговоры. Обещают «сногсшибательные» суммы

Полузащитник Джесси Лингард после ухода из «Манчестер Юнайтед» может перейти в МЛС.
Как информирует ESPN, интерес к хавбеку проявляют две североамериканские команды. Они готовы предложить ему «сногсшибательные» контракты.
Англичанин вместе со своими представителями собирается посетить США и выслушать предложения.
Важнейшим фактором для Лингарда является гарантированное игровое время, поскольку 29-летний футболист надеется выступить на ЧМ-2022.
Cообщалось, что интерес к Джесси проявляли «Вест Хэм», «Эвертон» и другие европейские клубы. Со статистикой выступлений полузащитника можно ознакомиться здесь.