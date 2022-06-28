«МЮ» готов отпустить Марсьяля, Уан-Биссаку, Теллеса, Байи и Туанзебе, но предложений нет. Хендерсон и Перейра близки к уходу

готов расстаться с большим количеством игроком этим летом.

У клуба есть предложение на 10 млн евро от по полузащитнику Андреасу Перейре, который выступал за «Фламенго» на правах аренды. «МЮ» разрешил «Фулхэму» общаться с футболистом, и игрока впечатлили планы клуба, изложенные руководством. Также «Юнайтед» ожидает, что вратарь Дин Хендерсон перейдет в на правах аренды на сезон, сообщает ESPN со ссылкой на свои источники.

Эрик тен Хаг сообщил Перейре, что хотел бы видеть его на предсезонке «МЮ», но игрок предпочел бы перейти в команду, где будет получать регулярную игровую практику. Также он интересен , но турецкий клуб пока не сделал официального предложения о трансфере.

«Юнайтед» ожидает, что до закрытия трансферного окна команду покинут еще несколько футболистов. Клуб готов выслушать предложения по Эрику Байи, Акселю Туанзебе, , Алексу Теллесу и Антони Марсьялю. Однако ни по одному из этих футболистов конкретных предложений у «МЮ» нет.