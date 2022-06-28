«МЮ» готов отпустить Марсьяля, Уан-Биссаку, Теллеса, Байи и Туанзебе, но предложений нет. Хендерсон и Перейра близки к уходу

«Манчестер Юнайтед» готов расстаться с большим количеством игроком этим летом.
У клуба есть предложение на 10 млн евро от «Фулхэма» по полузащитнику Андреасу Перейре, который выступал за «Фламенго» на правах аренды. «МЮ» разрешил «Фулхэму» общаться с футболистом, и игрока впечатлили планы клуба, изложенные руководством. Также «Юнайтед» ожидает, что вратарь Дин Хендерсон перейдет в «Ноттингем Форест» на правах аренды на сезон, сообщает ESPN со ссылкой на свои источники.
Эрик тен Хаг сообщил Перейре, что хотел бы видеть его на предсезонке «МЮ», но игрок предпочел бы перейти в команду, где будет получать регулярную игровую практику. Также он интересен «Фенербахче», но турецкий клуб пока не сделал официального предложения о трансфере.
«Юнайтед» ожидает, что до закрытия трансферного окна команду покинут еще несколько футболистов. Клуб готов выслушать предложения по Эрику Байи, Акселю Туанзебе, Аарону Уан-Биссаке, Алексу Теллесу и Антони Марсьялю. Однако ни по одному из этих футболистов конкретных предложений у «МЮ» нет.