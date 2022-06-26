«Вест Хэм» предложил Лингарду контракт и выкупит Ареоля у «ПСЖ» за 12,8 млн евро

интересен полузащитник , покидающий .

Как сообщает Sky Sports, лондонцы связались с представителями футболиста и предложили заключить контракт.

Хавбек уже выступал за «молотобойцев» на правах аренды в сезоне-2020/21. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

Также «Вест Хэм» выкупает голкипера у за 11 млн фунтов (12,8 млн евро). В ближайшие 24 часа француз подпишет контракт на пять лет, и об этом будет объявлено официально.

Вратарь играл за лондонцев на правах аренды с лета 2021 года. Его показатели можно изучить тут.