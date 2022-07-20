За Лингарда борются «Вест Хэм», «Тоттенхэм», «Эвертон» и «Ноттингем Форест». Переход в МЛС исключен, есть варианты в ОАЭ и Саудовской Аравии (ESPN)

Джесси Лингард изучает варианты в АПЛ и Азии, переход в МЛС снят с повестки дня.
Об этом сообщает ESPN.
29-летний игрок примет решение о своем будущем к концу недели. За него борются «Вест Хэм» , «Эвертон» , «Тоттенхэм» и «Ноттингем Форест».
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» также рассматривает выгодные предложения из ОАЭ и Саудовской Аравии, при этом переход в МЛС исключается.
Лингард стал свободным агентом в конце июня. Он тренировался в одиночку во время летнего перерыва и присоединится к своему новому клубу после подписания контракта.
Он хочет получить много игрового времени и попытаться вернуться в сборную Англии для участия в ЧМ-2022 в Катаре.
Со статистикой футболиста можно ознакомиться здесь.