За Лингарда борются «Вест Хэм», «Тоттенхэм», «Эвертон» и «Ноттингем Форест». Переход в МЛС исключен, есть варианты в ОАЭ и Саудовской Аравии (ESPN)

Джесси Лингард изучает варианты в и Азии, переход в МЛС снят с повестки дня.

Об этом сообщает ESPN.

29-летний игрок примет решение о своем будущем к концу недели. За него борются , , и «Ноттингем Форест».

Бывший полузащитник также рассматривает выгодные предложения из ОАЭ и Саудовской Аравии, при этом переход в МЛС исключается.

Лингард стал свободным агентом в конце июня. Он тренировался в одиночку во время летнего перерыва и присоединится к своему новому клубу после подписания контракта.

Он хочет получить много игрового времени и попытаться вернуться в сборную Англии для участия в ЧМ-2022 в Катаре.

Со статистикой футболиста можно ознакомиться здесь.