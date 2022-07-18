«Вест Хэм» предложил «Челси» 30 млн фунтов плюс бонусы за Брою и уверен в подписании Лингарда и хавбека «Лилля» Онана

«Вест Хэм» рассчитывает укрепить состав форвардом Армандо Броей.

По сведениям The Guardian, сперва «молотобойцы» предложили на игрока сборной Албании 25 млн фунтов, а теперь улучшили предложение до 30 млн и бонусов. Ожидается, что условия контракта с самим футболистом будут согласованы в ближайшее время.

Приобрести Брою может попытаться и «Эвертон».

В прошлом сезоне 20-летний игрок, выступая за «Саутгемптон», забил 6 голов за 32 игры в . Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Также ведет переговоры с бывшим полузащитником «Манчестер Юнайтед» . Лондонцы рассчитывают, что футболист сборной Англии согласится пойти на уступки по зарплате. Сейчас игрок претендует на 180 тысяч фунтов в неделю.

Еще одна цель «молотобойцев» – хавбек Амаду Онана. По версии The Guardian, за него команда готова заплатить 38 млн евро. По информации Evening Standard, речь идет о 35 млн евро и бонусах.

Утверждается, что «Вест Хэм» уверен в подписании бельгийца. То же касается и экс-хавбека «МЮ».

Показатели Онана можно изучить здесь, Лингарда – тут.