«Вест Хэм» предложил «Челси» 30 млн фунтов плюс бонусы за Брою и уверен в подписании Лингарда и хавбека «Лилля» Онана

Теги Лилль Челси Вест Хэм премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы Джесси Лингард Амаду Онана Армандо Броя Футбол

«Вест Хэм» рассчитывает укрепить состав форвардом «Челси» Армандо Броей.

По сведениям The Guardian, сперва «молотобойцы» предложили на игрока сборной Албании 25 млн фунтов, а теперь улучшили предложение до 30 млн и бонусов. Ожидается, что условия контракта с самим футболистом будут согласованы в ближайшее время.

Приобрести Брою может попытаться и «Эвертон».

В прошлом сезоне 20-летний игрок, выступая за «Саутгемптон», забил 6 голов за 32 игры в АПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Также «Вест Хэм» ведет переговоры с бывшим полузащитником «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингардом. Лондонцы рассчитывают, что футболист сборной Англии согласится пойти на уступки по зарплате. Сейчас игрок претендует на 180 тысяч фунтов в неделю.

Еще одна цель «молотобойцев» – хавбек «Лилля» Амаду Онана. По версии The Guardian, за него команда готова заплатить 38 млн евро. По информации Evening Standard, речь идет о 35 млн евро и бонусах.

Утверждается, что «Вест Хэм» уверен в подписании бельгийца. То же касается и экс-хавбека «МЮ».

Показатели Онана можно изучить здесь, Лингарда – тут.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные