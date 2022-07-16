Родригао: «Победа в Суперкубке дала мне возможность ощутить чемпионский дух «Зенита»

Защитник Родригао рассказал об адаптации в клубе.

– Вы стали игроком «Зенита» на прошлой неделе. Чувствуете ли, что уже освоились? Как складывается общение с одноклубниками?

– У меня внутри только слова благодарности каждому из зенитовских футболистов — все очень тепло меня приняли, я сразу почувствовал себя здесь своим. Перейти в такой клуб как «Зенит» — это само по себе большая радость, а быть принятым в нем с таким уважением — радость вдвойне.

Думаю, у нас есть все, чтобы провести отличный сезон и выполнить все поставленные задачи. Один титул у нас уже есть, дело за остальными. Для меня была очень важна эта победа в Суперкубке – она сразу дала мне возможность понять и ощутить чемпионский дух петербургского клуба, – сказал бразилец.

Родригао – лучший страхующий защитник РПЛ. Он неплох в борьбе и пасует лучше Чистякова и Ловрена