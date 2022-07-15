Семак о Бакаеве: «Клаудиньо и Малком смотрелись здорово на его позиции. Нужно работать и доказывать, что он готов играть в стартовом составе»

Сергей Семак ответил на вопросы после игры с «Химками» (1:1) в первом туре .

– Вы, конечно, простите, но это первый тур. Такое ощущение, что команда вышла с золотыми медалями. Один удар, одна атака, один гол. могли забить минимум три. Первый тур, разве можно так играть?

– Первый тур, конечно, первый тур. Еще играть много, время есть. Что касается самой игры, то я уже сказал. Конечно, далеко не самая лучшая игра была.

– Как считаете, не слишком ли команда подвержена южноамериканскому менталитету в какой-то степени? И что нужно делать, чтобы сохранять концентрацию на протяжении всего матча, а не первых 15 минут?

– Работать нужно. На протяжении последнего сезона или последних сезонов такой проблемы у нас не было. Надо и дальше работать, чтобы и впредь таких матчей было как можно меньше.

– Несколько слов по игре Родригао. Довольны ли вы его игрой? Если да, почему довольны. Если нет, несколько слов о его ошибках скажите, пожалуйста.

– Ошибки будем разбирать. Не буду переходить в этом контексте на личности.

Что касается обороны в целом, мы сыграли сегодня ниже своих возможностей. У нас не было надежности в обороне. Какие-то моменты, которые возникали – это прежде всего были наши ошибки. Не только обороны или полузащиты, когда ошибались в простых ситуациях или вовремя не успевали занимать те позиции, которые должны были.

Сейчас в большей степени я это связываю с эмоциональной составляющей. Все-таки не смогли после Суперкубка выплеснуть то же количество эмоций, которое позволяет нашей команде добиваться хорошего результата.

– Вопрос по . Игрок уже не первый месяц находится в , больше месяца в составе команды. Но на Суперкубок появился на 20-30 минут. Сейчас тоже появился на 20-30 минут. Он показывает очень приличный уровень футбола: дриблинг, обводка. Почему он не выходит с первых минут – по сути, это проклятье с его прошлого клуба, где он тоже не выходил. Когда он будет с первых минут находиться в основе и почему вы не допускаете его с первых минут?

– Думаю, во многих клубах есть конкуренция, и играет тот, кто сильнее.

На той позиции, где играет Зелимхан, на сегодняшний день, и то, как играли последние матчи и Клаудиньо, и … Они смотрелись здорово. Нужно работать и доказывать, что он готов играть в стартовом составе.

Он всего месяц в команде, и какие-то требования нужно лучше усвоить. Он старается, это видно абсолютно. Я не сомневаюсь, что у него все будет хорошо, – сказал главный тренер «Зенита».