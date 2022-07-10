«Ингуш и чеченец собрались и ходят везде вместе. Два сапога пара». Мостовой о Бакаеве и Адамове

Теги Зенит премьер-лига Россия Зелимхан Бакаев Матео Кассьерра Андрей Мостовой Арсен Адамов Родригао Спорт-Экспресс Футбол

Андрей Мостовой высказался о партнерах по «Зениту» Зелимхане Бакаеве и Арсене Адамове.

– Как тебе новые игроки «Зенита»?

– Кассьерра сразу влился. Две игры – два мяча. У Родригао только вчера была первая тренировка. А Баку я знал еще давным-давно. Ничего нового.

– Как осваивается Бакаев? Мы часто видим его с Адамовым.

– Да они два сапога пара. Ингуш и чеченец собрались вместе. И ходят везде вместе. Но ничего, все нормально.

Бакаев хорошо влился в команду, ибо игроков сборной у нас много, – сказал полузащитник «Зенита».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные