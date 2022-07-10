«Ингуш и чеченец собрались и ходят везде вместе. Два сапога пара». Мостовой о Бакаеве и Адамове

Андрей Мостовой высказался о партнерах по «Зениту» Зелимхане Бакаеве и Арсене Адамове.
– Как тебе новые игроки «Зенита»?
– Кассьерра сразу влился. Две игры – два мяча. У Родригао только вчера была первая тренировка. А Баку я знал еще давным-давно. Ничего нового.
– Как осваивается Бакаев? Мы часто видим его с Адамовым.
– Да они два сапога пара. Ингуш и чеченец собрались вместе. И ходят везде вместе. Но ничего, все нормально.
Бакаев хорошо влился в команду, ибо игроков сборной у нас много, – сказал полузащитник «Зенита».