«Ингуш и чеченец собрались и ходят везде вместе. Два сапога пара». Мостовой о Бакаеве и Адамове

высказался о партнерах по «Зениту» и .

– Как тебе новые игроки «Зенита»?

– Кассьерра сразу влился. Две игры – два мяча. У Родригао только вчера была первая тренировка. А Баку я знал еще давным-давно. Ничего нового.

– Как осваивается Бакаев? Мы часто видим его с Адамовым.

– Да они два сапога пара. Ингуш и чеченец собрались вместе. И ходят везде вместе. Но ничего, все нормально.

Бакаев хорошо влился в команду, ибо игроков сборной у нас много, – сказал полузащитник .