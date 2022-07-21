Александр Мостовой: «Получу любую корочку, но у меня почему-то не спрашивали: «Не хотите поработать?». Мне 53, Шатунов умер в 48 – подстраиваться не буду, жизнь коротка»

Александр Мостовой рассказал, почему так и не получил тренерскую лицензию.

– Вы могли получить категорию PRO уже в 2017-м – ни перед кем не заискивая.

– Не видел в этом перспектив на тот момент, потому что рассматривал себя в другой роли.

– Какой? Спортивный директор, менеджер?

– В футбольном мире есть много должностей, на которых можно быть причастным к футболу.

– Но вы-то себя на какой должности видели?

– Возьмем «Ювентус» – вице-президент у них кто? Павел Недвед.

– Он ведь обучался менеджменту: прошел путь в управленческой структуре клуба до топовой позиции.

– Нигде он не был: закончил, его назначили, и все. Так же и у остальных. (Недвед лишь через 5 лет после окончания карьеры стал вице-президентом, хотя топ-должность ему предлагали гораздо раньше – Павел отказался – прим.)

С удовольствием получу любую корочку, но мне почему-то никто не позвонил и не спросил: «Александр, не хотите поработать?» Я не буду звонить человеку, который ничего не понимает в футболе и на 20 лет моложе меня: «Вить, а возьмите меня?» Ребят, мне 53 года. Шатунов сейчас умер в 48. Я не буду под кого-то подстраиваться – жизнь и так коротка.

– Если кто-то потенциально заинтересован в вас, но понимает, что у вас нет лицензии, как тогда быть?

– Ничего страшного. Поверьте, многие из тех, у кого она есть, вообще не знают, что такое футбол. Даже на уровне руководства. Заходишь в клуб, тебя назначают на ту роль, которая нужна. Хотя человек, который принимает решения, обязан разбираться в футболе. А разбираться он может, только если провел в футболе много лет.

– Судя по вашим словам, есть два пути – либо выбивать должности хитростью, либо быть легендой, которую везде приглашают. Разве человек не должен заслужить работой место в клубе?

– Нет. Раньше я бы доказывал. Но сейчас, в 53 года, я не буду ходить и напрашиваться, – сказал бывший полузащитник сборной России и .

«Всю жизнь играл в футбол, а бумажки нет этой». Вечная преграда Мостового – лицензия PRO

«Хоть меня ставьте – хуже не будет». Угадаете тренера по цитате Александра Мостового?