Мостовой о тренерской лицензии: «Я больше других играл за границей и за сборную. Но у кого как складывается судьба, что поделать»

Александр Мостовой ответил на вопрос о тренерской лицензии.
– Вам интересно тренировать детей?
– А как может быть неинтересно? Я люблю с ними возиться. У меня у самого двое, хотя они уже и взрослые.
Сколько себя помню, я с ними всегда и везде. Меня часто спрашивают, почему я не тренирую. Уже 14 лет, как закончил карьеру, и постоянно слышу этот вопрос.
– Ваш ответ изменился?
– Нет. Сложилось так, как сложилось. Судьба такая. Кому как повезет.
Я за свою спортивную жизнь видел много людей, которые просто кричали, что никогда не станут тренировать, а потом смотришь – работают. Я готов тренировать – могу и детей, и подростков, и постарше.
– Тогда почему до сих пор не получили категорию Pro?
– Был момент, когда я должен был поступать вместе с другими ребятами, но в силу личных обстоятельств не мог надолго приехать в Россию. Упустил момент.
Когда уже вернулся в 2012 году основательно, время ушло. Годы идут. Мне уже не 40 лет. Может быть, это должно было произойти. Все-таки больше других играл за границей и за сборную. Но у кого-то так складывается судьба, у кого-то по-другому. Что поделать.
– Жалеете?
– Я бы не сказал. Жалею о других моментах. Но ты на них не можешь повлиять. В жизни столько происходит, что иногда футбол уходит на третье и пятое место.
– Вам сейчас комфортно в вашем нынешнем состоянии или думаете о работе в большом футболе?
– Постоянно думаю. Мой телефон все знают. Я его не менял много лет. Он включен 24 часа в сутки. Хотя нет, сейчас стал иногда отключать. Мне недавно во время одного интервью сказали, что я, наверное, многого хочу.
Почему? А другие, которые перебегают из команды в команду, не хотят? Мне нужно только нормальное отношение, поскольку, по моему мнению, я это заслужил, как и многие другие ребята.
Не прошу, чтобы меня носили на руках, я такой же простой человек, как и все.
Но в футболе я провел всю жизнь и готов, хочу и имею право говорить о нем, – сказал бывший футболист «Спартака» и сборной России.