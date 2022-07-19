Мостовой о тренерской лицензии: «Я больше других играл за границей и за сборную. Но у кого как складывается судьба, что поделать»

ответил на вопрос о тренерской лицензии.

– Вам интересно тренировать детей?

– А как может быть неинтересно? Я люблю с ними возиться. У меня у самого двое, хотя они уже и взрослые.

Сколько себя помню, я с ними всегда и везде. Меня часто спрашивают, почему я не тренирую. Уже 14 лет, как закончил карьеру, и постоянно слышу этот вопрос.

– Ваш ответ изменился?

– Нет. Сложилось так, как сложилось. Судьба такая. Кому как повезет.

Я за свою спортивную жизнь видел много людей, которые просто кричали, что никогда не станут тренировать, а потом смотришь – работают. Я готов тренировать – могу и детей, и подростков, и постарше.

– Тогда почему до сих пор не получили категорию Pro?

– Был момент, когда я должен был поступать вместе с другими ребятами, но в силу личных обстоятельств не мог надолго приехать в Россию. Упустил момент.

Когда уже вернулся в 2012 году основательно, время ушло. Годы идут. Мне уже не 40 лет. Может быть, это должно было произойти. Все-таки больше других играл за границей и за сборную. Но у кого-то так складывается судьба, у кого-то по-другому. Что поделать.

– Жалеете?

– Я бы не сказал. Жалею о других моментах. Но ты на них не можешь повлиять. В жизни столько происходит, что иногда футбол уходит на третье и пятое место.

– Вам сейчас комфортно в вашем нынешнем состоянии или думаете о работе в большом футболе?

– Постоянно думаю. Мой телефон все знают. Я его не менял много лет. Он включен 24 часа в сутки. Хотя нет, сейчас стал иногда отключать. Мне недавно во время одного интервью сказали, что я, наверное, многого хочу.

Почему? А другие, которые перебегают из команды в команду, не хотят? Мне нужно только нормальное отношение, поскольку, по моему мнению, я это заслужил, как и многие другие ребята.

Не прошу, чтобы меня носили на руках, я такой же простой человек, как и все.

Но в футболе я провел всю жизнь и готов, хочу и имею право говорить о нем, – сказал бывший футболист и сборной России.