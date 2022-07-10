Андрей Мостовой о 4:0 со «Спартаком»: «Зенит» сыграл дома – это дало небольшое преимущество»

Андрей Мостовой признал роль фактора своего поля в победе «Зенита» над «Спартаком».
Петербуржцы выиграли матч за OLIMPBET Суперкубок России на «Газпром Арене» со счетом 4:0.
– Не устал еще от трофеев?
– Нет, не устал. Радость есть. Может, игра так сложилась. Получилась уверенная победа. Если бы была интрига в матче, эмоций было бы больше.
У меня перед игрой была уверенность, что победим. Никаких сомнений даже не было. Как нам это может надоесть? Может, других это задевает. Когда ты победитель, тебе это не надоедает.
– Как отнесся к словам «Спартака» о том, что матч за Суперкубок – это корпоратив?
– Честно, не видел эти слова. И так много разного было перед игрой. Не читал особо.
Сыграли дома – это дало небольшое преимущество. Мы играем очень уверенно на своем поле, – сказал хавбек.