Андрей Мостовой о 4:0 со «Спартаком»: «Зенит» сыграл дома – это дало небольшое преимущество»

признал роль фактора своего поля в победе над «Спартаком».

Петербуржцы выиграли матч за OLIMPBET Суперкубок России на со счетом 4:0.

– Не устал еще от трофеев?

– Нет, не устал. Радость есть. Может, игра так сложилась. Получилась уверенная победа. Если бы была интрига в матче, эмоций было бы больше.

У меня перед игрой была уверенность, что победим. Никаких сомнений даже не было. Как нам это может надоесть? Может, других это задевает. Когда ты победитель, тебе это не надоедает.

– Как отнесся к словам о том, что матч за Суперкубок – это корпоратив?

– Честно, не видел эти слова. И так много разного было перед игрой. Не читал особо.

Сыграли дома – это дало небольшое преимущество. Мы играем очень уверенно на своем поле, – сказал хавбек.