Президент «Баварии» о трансферах Де Лигта и Мане: «Бундеслига станет привлекательнее. Это звезды международной величины»

Президент «Баварии» Герберт Хайнер прокомментировал покупку защитника Маттейса де Лигта.

«Маттейс – игрок нашей мечты. Когда мы начали планировать новый сезон, он был во главе нашего списка целей.

Мы очень рады заключенной сделке. Он важный кирпичик в нашей концепции будущего, команде, которую мы хотим построить. Маттейс сыграет ключевую роль, я убежден. Он всегда брал на себя функции лидера – это нам и нужно.

Говорят, что Бундеслига всегда страдает от нехватки звезд международной величины. «Бавария» же всегда старается подписывать футболистов из этой категории.

В лице и Маттейса де Лигта мы приобрели двух первоклассных звезд. Разумеется, Бундеслига от этого станет только привлекательнее, сомнений в этом нет», – заявил Хайнер.

«Бавария» отдала за Де Лигта почти 70 млн евро. Это разумный трансфер?