Нагельсманн о де Лигте: «Один из самых талантливых центральных защитников в мире. То, что он выбрал нас, – хороший знак для «Баварии» и Бундеслиги»

высказался о трансфере Маттейса де Лигта.

купила защитника у «Ювентуса» за 67+10 миллионов евро.

«Я очень рад, что мы подписали де Лигта. Он один из самых талантливых центральных защитников в мире и все еще молод. То, что он выбрал нас, – хороший знак для нас и Бундеслиги. Он также представляет собой угрозу для ворот соперника при стандартах, что важно. Надеюсь, он забьет 7-8 голов.

Я впервые связался с де Лигтом 4 недели назад. Как и Садьо Мане, он хотел присоединиться только к «Баварии». Для нас это отличный трансфер», – сказал главный тренер мюнхенской команды.