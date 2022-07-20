Нагельсманн о де Лигте: «Один из самых талантливых центральных защитников в мире. То, что он выбрал нас, – хороший знак для «Баварии» и Бундеслиги»

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Юлиан Нагельсманн высказался о трансфере Маттейса де Лигта. 

«Бавария» купила защитника у «Ювентуса» за 67+10 миллионов евро.

«Я очень рад, что мы подписали де Лигта. Он один из самых талантливых центральных защитников в мире и все еще молод. То, что он выбрал нас, – хороший знак для нас и Бундеслиги. Он также представляет собой угрозу для ворот соперника при стандартах, что важно. Надеюсь, он забьет 7-8 голов.

Я впервые связался с де Лигтом 4 недели назад. Как и Садьо Мане, он хотел присоединиться только к «Баварии». Для нас это отличный трансфер», – сказал главный тренер мюнхенской команды. 

 

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