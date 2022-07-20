Агуэро о Левандовском: «Девятка» топ-уровня, забьет много голов. Но «Барсе» с новой командой будет сложно бороться за победу в ЛЧ»

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Экс-форвард «Барселоны» Серхио Агуэро высказался о трансфере Роберта Левандовского.

«Левандовски – «девятка» топ-уровня. Он забьет за «Барселону» много голов. У «Барсы» такие футболисты, что, если они сыграются, у него будет много возможностей забить.

Когда я пришел в клуб, скамейка была не такой длинной, а теперь в «Барселоне» собрана очень хорошая команда, особенно это касается полузащиты.

Конечно, с новой командой сложно бороться за победу в Лиге чемпионов, но, как мне кажется, цель на этот сезон – биться до конца, а уже в следующем году, когда наладится взаимопонимание, возможностей будет куда больше», – отметил аргентинец.

Роберт Левандовски: «Барса» на верном пути, чтобы вернуться на вершину. Хочу преуспеть с клубом»

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