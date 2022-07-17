Роберт Левандовски: «Барса» на верном пути, чтобы вернуться на вершину. Хочу преуспеть с клубом»

рассказал, почему решил перейти в «Барселону».

Каталонский клуб согласовал с «Баварией» трансфер 33-летнего форварда за 45 миллионов евро плюс 5 млн в виде бонусов.

«У «Барселоны» были проблемы в прошлом сезоне, но у клуба невероятный потенциал. Сейчас клуб провернули несколько хороших трансферов.

Думаю, «Барселона» на правильном пути, чтобы вернуться на вершину.

Моя цель ясна – добиться успеха с «Барсой» и выигрывать трофеи», – сказал поляк в интервью Bild.

Ради «Барсы» Левандовски снижает зарплату. Контракт могут разорвать после второго сезона

Как Хави разместить Левандовского, Рафинью, Дембеле и Обамеянга? Есть смелая гипотеза