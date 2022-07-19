Иван Куарезма: «Зенит», теплый прием и имя, традиционное для страны. Куда же еще мне было ехать как не в Россию! Кайф»

Бразилец Иван Куарезма ответил на вопрос о русском происхождении своего имени.

– Как вам Петербург? Успели немного осмотреться?

– Да! Это невероятный город. Меня все здесь очень тепло приняли – тренеры, одноклубники. Я впечатлен красотой Петербурга и России.

– Кажется, имя Иван гораздо популярнее в России, чем в Бразилии. Почему вас назвали именно так?

– Это имя выбрал для меня мой дедушка – он хотел, чтобы я стал врачом.

Когда я подрос, то узнал, что у этого имени русское происхождение. Теперь я в «Зените», и здесь целых три Ивана, все мы тезки – это так классно!

Крутые ощущения – новый клуб, теплый прием, так еще и имя, традиционное для вашей страны. Куда же еще мне было ехать как не в Россию! Кайф, – сказал бразильский вратарь .

Иван присоединился к «Зениту» и взял 1-й номер. Вратарь арендован у «Коринтианс» с правом выкупа