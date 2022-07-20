Валерий Овчинников о «Зените» и бразильцах: «Можно еще пятерых Иванов взять, пляж большой. Это опасно, как бы забастовку не организовали черти»

считает опасным бразильский вектор в трансферной политике .

В 1990-е годы тренер работал в нижегородском , где появились первые в российском футболе игроки из Бразилии.

Состав клуба из Санкт-Петербурга пополнили два бразильца – вратарь Иван Куарезма и хавбек Густаво Мантуан.

«Я думаю, двое приехали на одну зарплату – на зарплату того, который уехал из «Зенита». Так можно еще десяток бразильцев подогнать.

На самом деле ситуация опасная. Уедет, например, Клаудиньо – возьмут еще пятерых Иванов. Пляж большой, понимаете?

Создается землячество. Завтра они забастовку устроят – и думай, что хочешь. В любой команде такое возможно. Помните, что устроила определенная группа товарищей в сборной Франции, когда та играла на чемпионате мира в ЮАР? Так называемые светлокожие затемненные. Потом эту команду разогнали. Как бы то же самое не организовали в «Зените» черти бразильские.

Питер – красивый город. Есть где отдохнуть, и хорошо отдохнуть. Они могут устроить там сплошной карнавал. Бразильцы есть бразильцы – их интеллектуальный уровень нужно замерять сразу. Они все гуляют, у них жизнь такая веселая. Появляются деньги, и крыша едет. Ладно мои были, которых я привез в девяностые, – их точно с пляжа в Нижний привезли, ловили там сачками. И денег таких они не видели.

А тут работают серьезные агенты. Надо смотреть, серьезных ли футболистов они везут. Вот игра была с «Химками». Счет какой? 1:1. Если суперзвезды не могут играть против «Химок», то о чем разговор? Если бы их ждали в Европе, они давно туда поехали бы. Но их туда никто не позвал. И денег не будут платить там таких, какие платят в «Зените». Клуб берет тех, кто не собирается в Европу.

Что делать? Охрану расставлять по всем углам базы и следить за ними. Правда, это еще состав надо набирать, деньги тратить. Но смотреть за бразильцами нужно строго – с первой секунды до последней. У них сплошная самба в голове. Один заселится в дом, вместе с ним сразу 10-15 родственников, и пошли гулять. А когда их так много, как в «Зените», это еще опаснее», – сказал Овчинников.