Гвардиола о предложении подписать Неймара: «Это неправда. Каждое лето говорят, что «Сити» собирается купить 150 игроков»

Пеп Гвардиола прокомментировал информацию о несостоявшемся трансфере Неймара.
Сообщалось, что «ПСЖ» предлагал «Ман Сити» устроить обмен игроками – вероятно, французский клуб намеревался получить взамен Бернарду Силву.
«Мне жаль газету, которая опубликовала эту историю, но это неправда. Их информация неверна.
Неймар – невероятный игрок, и, судя по имеющейся у меня информации, он невероятно хороший парень. Но это неправильно.
Каждое лето говорят, что «Манчестер Сити» собирается купить 150 игроков», – сказал Гвардиола.