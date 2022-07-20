Гвардиола о предложении подписать Неймара: «Это неправда. Каждое лето говорят, что «Сити» собирается купить 150 игроков»

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Пеп Гвардиола прокомментировал информацию о несостоявшемся трансфере Неймара. 

Сообщалось, что «ПСЖ» предлагал «Ман Сити» устроить обмен игроками – вероятно, французский клуб намеревался получить взамен Бернарду Силву.

«Мне жаль газету, которая опубликовала эту историю, но это неправда. Их информация неверна.

Неймар – невероятный игрок, и, судя по имеющейся у меня информации, он невероятно хороший парень. Но это неправильно.

Каждое лето говорят, что «Манчестер Сити» собирается купить 150 игроков», – сказал Гвардиола. 

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