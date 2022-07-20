Гвардиола о предложении подписать Неймара: «Это неправда. Каждое лето говорят, что «Сити» собирается купить 150 игроков»

прокомментировал информацию о несостоявшемся трансфере Неймара.

Сообщалось, что предлагал «Ман Сити» устроить обмен игроками – вероятно, французский клуб намеревался получить взамен Бернарду Силву.

«Мне жаль газету, которая опубликовала эту историю, но это неправда. Их информация неверна.

– невероятный игрок, и, судя по имеющейся у меня информации, он невероятно хороший парень. Но это неправильно.

Каждое лето говорят, что собирается купить 150 игроков», – сказал Гвардиола.