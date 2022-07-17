Стюарды сломали палец фанату «Рубина» во время матча с «Родиной»: «Прибежали 7 человек и скрутили, кое-как смог дышать»

Стюарды сломали палец фанату «Рубина» во время матча с (2:0).

Первый матч для в рамках -2022/2023 проходил на стадионе «Ак Барс Арена». Во время первого тайма на трибунах произошла потасовка.

По словам пострадавшего, стюарды накинулись на него и сломали палец. Фанату вызвали скорую, так как бригада, работающая на стадионе, не может покидать свое место. Медики уже на месте сделали укол.

«Прибежали 7 человек и скрутили, кое-как смог дышать. Задушили всего и сломали палец», – поделился впечатлениями молодой человек.

Из-за чего именно произошел конфликт, фанат не уточнил.

Фото: Inkazan.ru