Полиция задержала фаната «Рубина», которому стюарды сломали палец

Болельщик , которому стюарды сломали палец, задержан полицией.

В сопровождении сотрудников правоохранительных органов он сначала был доставлен в больницу, где ему наложили гипс.

Затем фаната отвезли в отдел и арестовали на сутки за нарушения правопорядка. Написать заявление на противоправные действия стюардов он пока не смог.

Как объяснил сам болельщик с абонементом на сезон, во время матча он хотел перейти на другой сектор, так как перепутал трибуну и поэтому обратился к стюарду.

Во время матча Первой лиги между «Рубином» и «Родиной» в Казани (2:0) на трибунах произошла потасовка.

По словам пострадавшего болельщика, стюарды накинулись на него и сломали палец. Фанату вызвали скорую, так как бригада, работающая на стадионе, не может покидать свое место. Медики уже на месте сделали укол.