«Фейеноорд» не рассчитывает на Хендрикса. Хавбек «Спартака» может перейти в «Твенте» или «Антверпен»

может покинуть «Фейеноорд».

Нидерландский клуб не взял полузащитника, которого арендовал у в январе, на тренировочный сбор. Как сообщает 1908.nl, клуб из Роттердама не рассчитывает на хавбека в следующем сезоне. Арендное соглашение между клубами рассчитано до конца сезона-2022/23.

Сообщается, что в услугах 27-летнего футболиста заинтересованы и . Однако сам игрок хочет побороться за место в составе .

В 9 матчах предыдущего сезона чемпионата Нидерландов Хендрикс забил 1 гол. Его статистика – здесь.