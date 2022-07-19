«Фейеноорд» не рассчитывает на Хендрикса. Хавбек «Спартака» может перейти в «Твенте» или «Антверпен»

Йоррит Хендрикс может покинуть «Фейеноорд».
Нидерландский клуб не взял полузащитника, которого арендовал у «Спартака» в январе, на тренировочный сбор. Как сообщает 1908.nl, клуб из Роттердама не рассчитывает на хавбека в следующем сезоне. Арендное соглашение между клубами рассчитано до конца сезона-2022/23.
Сообщается, что в услугах 27-летнего футболиста заинтересованы «Твенте» и «Антверпен». Однако сам игрок хочет побороться за место в составе «Фейеноорда».
В 9 матчах предыдущего сезона чемпионата Нидерландов Хендрикс забил 1 гол. Его статистика – здесь.