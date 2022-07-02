Хавбек «Спартака» Тил интересен «Антверпену»

Полузащитник Гус Тил может перейти в «Антверпен».

Бельгийский клуб проявляет конкретный интерес к хавбеку, сообщает Nieuwsblad. Игрок заинтересован в трансфере, но стороны далеки от соглашения. Интерес к Тилу проявляют несколько европейских клубов, а , в котором полузащитник провел прошлый сезон на правах аренды, намерен сохранить его в команде.

Руководство рассчитывает на то, что такие доводы, как спортивный проект, возможность игры в еврокубках и борьба за чемпионский титул, убедят Тила присоединиться к команде.

С подробной статистикой 24-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.