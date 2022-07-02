Хавбек «Спартака» Тил интересен «Антверпену»

Полузащитник «Спартака» Гус Тил может перейти в «Антверпен».
Бельгийский клуб проявляет конкретный интерес к хавбеку, сообщает Nieuwsblad. Игрок заинтересован в трансфере, но стороны далеки от соглашения. Интерес к Тилу проявляют несколько европейских клубов, а «Фейеноорд», в котором полузащитник провел прошлый сезон на правах аренды, намерен сохранить его в команде.
Руководство «Антверпена» рассчитывает на то, что такие доводы, как спортивный проект, возможность игры в еврокубках и борьба за чемпионский титул, убедят Тила присоединиться к команде.
С подробной статистикой 24-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.