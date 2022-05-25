Тил выйдет в старте «Фейеноорда» на финал ЛК с «Ромой», Хендрикс – в запасе. Они арендованы у «Спартака»

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Два футболиста, арендованных у «Спартака», попали в заявку на финал Лиги конференций.

«Фейеноорд» включил полузащитника Гуса Тила в стартовый состав на игру с «Ромой», а хавбека Йоррита Хендрикса представил в качестве запасного.

По решению главного тренера роттердамцев Арне Слота с первой минуты выйдут следующие игроки:

Вратарь: Юстин Бейло.

Защитники: Лутсхарел Гертрюйда, Гернот Траунер, Маркос Сенеси, Тирелл Маласиа.

Полузащитники: Фредрик Эурснес, Оркун Кекчю, Гус Тил, Рис Нелсон, Луис Синистерра.

Нападающий: Сириль Дессерс.

«Рома» под руководством Жозе Моуринью начнет игру в следующем составе:

Вратарь: Руй Патрисиу.

Защитники: Джанлука Манчини, Крис Смоллинг, Рожер Ибанес, Рик Карсдорп.

Полузащитники: Брайан Кристанте, Генрих Мхитарян, Лоренцо Пеллегрини, Никола Залевски, Николо Дзаньоло.

Нападающий: Тэмми Абрахам.

Лига конференций. Финал. «Рома» против «Фейеноорда». Мхитарян, Абрахам, Дзаньоло и Тил – в стартовых составах

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