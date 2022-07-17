Экс-судья Николаев считает, что Безбородов верно не назначил пенальти в матче «Ахмат» – «Спартак»: «Он справился с работой»

Бывший футбольный судья высказался о матче «Спартака» с «Ахматом» (1:1).

Во вчерашней игре арбитр удалил защитника Мачея Рыбуса, не назначил пенальти после попадания мяча в руку защитнику «Ахмата» в штрафной и не показал красную карточку вратарю Гиорги Шелии за удар нападающему красно-белых Александру Соболеву в голень.

«Международными правилами принято, что когда рука в естественном положении и она через мгновение становится опорной, то это не нарушение правил. Когда игрок делает такое движение, рука находится в естественном положении. С этим все согласятся.

Да, рука на весу и мяч попадает в нее в тот момент, когда она не касается земли. Но через мгновение она становится опорной. Это единая фаза. Главное, что рука не отставлена и находится в естественном положении.

В целом, Безбородов со своей работой справился. А обсуждаемые моменты будут всегда», – сказал Николаев.

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