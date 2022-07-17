Губерниев о судейском скандале в матче с «Ахматом»: «Это закончится, когда «Спартак» найдет нового владельца. На обиженных воду возят»

отреагировал на судейский скандал в матче «Ахмат» – «Спартак».

Матч 1-го тура Мир завершился вничью – 1:1. После матча представители красно-белых остались недовольны судейством Владислава Безбородова.

На 42-й минуте после двух желтых карточек подряд рефери удалил защитника «Спартака» Мачея Рыбуса. В конце второго тайма после ВАР не показал красную карточку вратарю хозяев Гиорги Шелии.

«Мне кажется, это закончится тогда, когда «Спартак» найдет нового владельца. Это уже какая-то бесконечная сага. На обиженных воду возят, поэтому можно заняться бизнесом на тех людях, которые плачут по поводу судейства, начать воду возить, водовозами устроиться или еще что-нибудь, я не знаю.

Поэтому, если есть какие-то заговоры, допустим, то их надо решать внутри. В конце концов надо договариваться, дипломатия же есть для этого. Может быть, продать «Спартак», чтобы Федун не расстраивался», – сказал комментатор и телеведущий.

Скандал в матче «Спартака» и «Ахмата». 3 решения Безбородова, которые разозлили красно-белых 🤬