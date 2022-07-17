Мелкадзе об ударе Шелии: «Чистая красная карточка. Он сказал, что не видел мяча»

считает, что вратаря «Ахмата» нужно было удалять в игре со «Спартаком».

На 88-й минуте голкипер грозненцев Гиорги Шелия и форвард красно-белых боролись за верховой мяч. Шелия упал на газон и намеренно ударил соперника в голень. Арбитр Владислав Безбородов изучил видеоповтор и решил не показывать красную карточку футболисту «Ахмата». Матч завершился вничью (1:1).

– Как ты для себя оценил то, что вчера сделал ?

– Я с ним разговаривал. Сказал, что это чистая красная карточка. А он говорил, что не видел мяча. Шелия думал, что мяч здесь, и хотел его отбить. Выставил ногу.

– Это было ненамеренно с его стороны?

– Да, это было ненамеренно. Он думал, что мяч отскочил наверх. Не видел его. Он сразу его начал искать.

– Не кажется ли тебе этот момент жестким?

– Жесткий. Если бы судья дал красную, то он бы был прав, потому что это проблемы Шелии, что он не видел мяч.

Мне кажется, так давно удалился из . Он тоже не видел мяча. Прыгнул и попал в грудь, – сказал воспитанник «Спартака», выступающий сейчас за .

Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ»

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