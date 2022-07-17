Мелкадзе об ударе Шелии: «Чистая красная карточка. Он сказал, что не видел мяча»

Георгий Мелкадзе считает, что вратаря «Ахмата» нужно было удалять в игре со «Спартаком».
На 88-й минуте голкипер грозненцев Гиорги Шелия и форвард красно-белых Александр Соболев боролись за верховой мяч. Шелия упал на газон и намеренно ударил соперника в голень. Арбитр Владислав Безбородов изучил видеоповтор и решил не показывать красную карточку футболисту «Ахмата». Матч завершился вничью (1:1).
– Как ты для себя оценил то, что вчера сделал Гиорги Шелия?
– Я с ним разговаривал. Сказал, что это чистая красная карточка. А он говорил, что не видел мяча. Шелия думал, что мяч здесь, и хотел его отбить. Выставил ногу.
– Это было ненамеренно с его стороны?
– Да, это было ненамеренно. Он думал, что мяч отскочил наверх. Не видел его. Он сразу его начал искать.
– Не кажется ли тебе этот момент жестким?
– Жесткий. Если бы судья дал красную, то он бы был прав, потому что это проблемы Шелии, что он не видел мяч.
Мне кажется, так давно удалился Нани из «Манчестер Юнайтед». Он тоже не видел мяча. Прыгнул и попал в грудь, – сказал воспитанник «Спартака», выступающий сейчас за «Сочи».
Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ»
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